سطيف: تلميذ يطعن أستاذة رياضيات داخل متوسطة بعين ازال

تعرضت الاستاذة (أ. بن.ع) إلى طعنة خنجر من طرف تلميذ يدرس في قسم السنة الثالثة متوسط بمتوسطة أحمد قدوج بسطيف.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الأستاذة التي تدرس مادة الرياضيات بمتوسطة عين ازال احمد قدوج تلقت طعنة على مستوى الكتف نقلت على جناح السرعة إلى مستشفى عين أزال وحالتها مستقرة لحد الساعة.

من جهتها تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على التلميذ الذي كان في حالة فرار واقتياده للتحقيق معه.