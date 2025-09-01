سطيف: تواصل عملية إخماد حريق ذراع قبيلة

تواصلت عمليات إخماد حريق اندلع يوم أمس بعد الزوال في أحراش وأدغال وكذا بساتين أشجار مثمرة. إمتد ليلا إلى غابة الصنوبر الحلبي بنواحي اولاد علي بلدية ذراع قبيلة دائرة حمام قرقور. في تضاريس جبلية وعرة جدا شمال غرب سطيف.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تم تجنيد 8 شاحنات إطفاء بمختلف الأحجام التابعة لوحدة بوقاعة والرتل المتنقل للحماية المدنية البيض المرابط بالمنطقة. تحت قيادة رئيس وحدة بوقاعة بالتعاون مع مصالح الغابات، البلدية، الدرك الوطني وعشرات المواطنين بحضور رئيس الدائرة والبلدية.

واستأنفت العملية فجر اليوم لإخماد بقايا الحريق على أطرافه لمنع انتشاره أكثر بتسخير نفس الوسائل.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور