سطيف: توزيع سيارات إسعاف على المؤسسات الصحية

أخبار الجزائر
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سطيف: توزيع سيارات إسعاف على المؤسسات الصحية
بقلم نسرين محفوف

أشرف اليوم الأحد، والي ولاية سطيف، كمال عبلة، بالمدرسة الوطنية للرياضات الاولمبية، على عملية توزيع سيارات الإسعاف للمؤسسات الصحية .

وتم توزيع 13 سيارة إسعاف مجهزة، 10 سيارات تم اقتناؤها من ميزانية الولاية.

وخصصت للعيادات المتعددة الخدمات ببئر حدادة، معاوية، القلتة الزرقاء، بئر العرش، اولاد تبان، صالح باي، قنزات، عين لقراج، ماوكلان، سطيف.

وكذا 03 سيارات إسعاف تم اقتناؤها من طرف مديرية الصحة، وجهت  لكل من مستشفيات عين أزال، بني عزيز، عين الكبيرة.

وأكد الوالي بأن هذه العملية تندرج في إطار مساعي الدولة للتكفل بالجانب الصحي للمواطنين خصوصا في المناطق المعزولة.

كما تهدف بالأساس إلى تقريب المؤسسات الإستشفائية من ساكنة هذه المناطق بغرض توفير الخدمات الصحية الضرورية.


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