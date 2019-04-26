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سطيف: توزيع 1043 وحدة سكنية ذات الطابع الإجتماعي بمدينة العلمة

أخبار الجزائر
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سطيف: توزيع 1043 وحدة سكنية ذات الطابع الإجتماعي بمدينة العلمة
بقلم وافي مهاجري

استلم ما يقارب 1043 مستفيد من السكن العمومي الإيجاري بمنطقة وسط العلمة ولاية سطيف من مجمل 8 آلاف وحدة سكانية المنتظر توزيعها بالتدرج أواخر السنة الجارية.


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