سطيف: توزيع 1043 وحدة سكنية ذات الطابع الإجتماعي بمدينة العلمة
استلم ما يقارب 1043 مستفيد من السكن العمومي الإيجاري بمنطقة وسط العلمة ولاية سطيف من مجمل 8 آلاف وحدة سكانية المنتظر توزيعها بالتدرج أواخر السنة الجارية.
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استلم ما يقارب 1043 مستفيد من السكن العمومي الإيجاري بمنطقة وسط العلمة ولاية سطيف من مجمل 8 آلاف وحدة سكانية المنتظر توزيعها بالتدرج أواخر السنة…
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تمكنت مصالح الأمن ولاية البيض توقيف الشخص المتورط في عملية النصب و الاحتيال التي راح ضحيتها أكثر من 15 شخصا .
كما تمكنت مصالح الأمن من…
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وقع مساء أمس الخميس في الطريق الاجتنابي لولاية باتنة حادث مرور خطير خلف جريحين إثر انحراف و انقلاب سيارتين سياحيتين .
https://www.youtube.com/watch?v=Mu7Tu42BOuA
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