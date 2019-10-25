سطيف: توزيع 2300 وحدة سكنية لجميع الصيغ 1 نوفمبر المقبل

كشف والي سطيف، محمد بلكاتب، عن توزيع مفاتيح 2300 وحدة سكنية لجميع الصيغ بمناسبة الذكرى 65 لاندلاع الثورة التحريرية.

كما اعلن الوالي عن نشر القائمة الاولية الخاصة بالسكن الاجتماعي لبلدية سطيف والمقدرة بـ 1200 قبل الفاتح من نوفمبر.

وطمأن المسؤول الأول بأنه سيتم نشر قائمة أخرى من 2800 وحدة للسكن الاجتماعي خلال الثلاثي الاول من سنة 2020.

وأفصح الوالي كذلك بتكفله بالموقع السكني الفوضوي بشوف لكداد في القريب العاجل وبإجراءات ترضي السكان.

نفس الشىء بالنسبة للسكنات المهددة بالانهيار والتي تم إحصائها، سيتكفل بترحيلهم إلى سكنات جديدة، تتوفر على جميع مستلزمات الحياة السعيدة.