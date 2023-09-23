قناة النهار سطيف : توفير الوجبة الساخنة..أكبر رهان لضمان راحة التلميذ بقلم قناة النهار نشر في 23 سبتمبر 2023 - 11:44 شارك غرِّد أرسل 9 0 سطيف : توفير الوجبة الساخنة..أكبر رهان لضمان راحة التلميذ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Qn2fs اقرأ أيضا سعيدة /عائلة سلسبيل تناشد المحسنين لمساعدتها في تكلفت عملية جراحية على مستوى القلب قناة النهار 15 سبتمبر صريح جدا: هل يعرف الجزائريون معنى الكلمات والرموز الموجودة على ملابسهم ..؟ قناة النهار 18 سبتمبر تلمسان: توقيف شخصين وحجز ما يقارب 3 قناطير من الكيف المعالج قناة النهار 02 سبتمبر صريح جدا: قانون الإعلام الجديد.. بعيون الصحفيين قناة النهار 14 سبتمبر طالع هابط: النوي يطالب وزارة الفلاحة بإنقاذ العقار الفلاحي من مافيا العقار قناة النهار 14 سبتمبر بطاقة الفنان..معايير صارمة للحصول عليها قناة النهار 06 سبتمبر بداية شحن 8 طائرات عسكرية بمساعدات إنسانية هامة واستعجالية موجهة إلى ليبيا الشقيقة قناة النهار 12 سبتمبر وزير التربية يشارك التلاميذ الدرس الإفتتاحي للموسم الدراسي الجديد من ولاية البيض قناة النهار 19 سبتمبر البيض / العثور على جثتـ.ـين من بين المفقودين جراء سيول واد الشادلي قناة النهار 03 سبتمبر طالع هابط: النوي ينتفض ضد وزارة البيئة بسبب مفرغة واد السمار سابقا التي أصبحت منتزه .. وقتاش تفتحوها قناة النهار 14 سبتمبر