سطيف.. توقيف إقامة الأعراس والحفلات بالقاعات والبيوت

اتخذت الفدرالية الوطنية لقاعات الحفلات، قرارات استعجالية، بتوقيف إقامة الأعراس والحفلات عبر تراب ولاية سطيف، بكل القاعات والبيوت، بدءً من هذا الأسبوع.

وحسب ما أوردته إذاعة سطيف الجهوية، اليوم الأحد، فقد تقرر تجميد كل النشاطات المتعلقة بالاعراس من الديكور والتصوير والضيافة والطبخ وغيرها.

وأكد ذات المصدر، إنه سيتم التبليغ عن المخالفين ومتابعتهم، وفق ما تنص عليه القوانين.

وأشارت الإذاعة، إلى إن هذه القرارات أُتخذت في اليوم التحسيسي حول خطورة تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، والمنظم من قبل الفرع الولائي لفيدرالية قاعات الحفلات بالتعاون مع الفاعلين في قطاع الحفلات والأعراس.

هذا وتم تحديد تاريخ 15 أوت 2021، كموعد لدراسة مستجدات الوضع الوبائي.