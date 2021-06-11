سطيف: توقيف امرأة رفقة 3 فتيات و4 شبان حولت مسكنها إلى محل للفسق والدعارة

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية سطيف، من توقيف صاحبة الشقة رفقة 03 فتيات و04 زبائن. حولت مسكنها إلى محل للفسق والدعارة.

وجاء هذا بناء على معطيات تفيد بتسجيل استياء وتذمر عميقين وسط ساكنة حي الهضاب بسطيف. نتيجة ممارسات دخيلة عن مجتمعنا أقدمت عليها صاحبة شقة بهذا الحي. بعد أن حولت مسكنها إلى محل للفسق والدعارة. ليتم بعد التأكد من صحة تلك المعلومات التدخل وتوقيف صاحبة الشقة رفقة 03 فتيات و04 زبائن.

وأطر العملية أفراد فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف. وجاءت نتيجة التحريات الموسعة التي أطلقتها ومكنت من تحديد مكان تواجد شقة مشبوهة. راجت بشأنها شكوك مع مرقابها طوال مدة أكدت صحة ما كان يروج بشأن تردد أشخاص من الجنسين. لا يمكن إطلاقا أن تكون بينهم علاقة قرابة أسرية.

ليتم التدخل بالتنسيق مع النيابة المحلية مع توقيف ثمانية 08 أشخاص أربعة منهم فتيات. ثبت اتخاذهم للشقة كوكر للممارسة الرذيلة. ليتم تحويلهم إلى مقر الفرقة مع فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية.

واعدت الضبطية القضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ملفات جزائية ضد المتورطين الثمانية. عن تهمة إنشاء محل لممارسة الفسق والدعارة. الاستدراج لارتكاب الدعارة ، الإغراء والعيش من عائداتها. أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة التي أودعت مالكة الشقة الحبس المؤقت فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية.