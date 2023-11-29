سطيف: توقيف جماعة مختصة في السرقة واسترجاع 373 مليون و1000 يورو

تمكن عناصر أمن دائرة قجال بأمن ولاية سطيف من وضع حد لعصابة تتشكل من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة. تورطوا في عملية سرقة من داخل منزل بوسط المدينة. إستولوا خلالها على مبلغ مالي قدر بــ مليار و 400 مليون سنتيم و مبلغ بالعملة الصعبة.

التحقيق في القضية جاء عقب تلقي مصالح أمن الدائرة لشكوى من طرف أحد المواطنين بخصوص تعرضه للسرقة من داخل منزله من طرف مجهولين. مستغلين فترة غيابه عن المنزل ليستولوا على مبلغ مالي قدر بــ مليار و400 مليون سنتيم و 1000 يورو. على إثر ذلك تمت مباشرة التحقيق بدءا باستغلال مسرح الجريمة، بالموازاة مع إطلاق عملية بحث و تحرّ ميدانية. باستغلال الإمكانيات التقنية و البشرية المتاحة.

كما أسفر التحقيق عن تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة المتورطين في القضية في ظرف وجيز. و توقيفهم تباعا مع استرجاع 373 مليون سنتيم.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان عن قضية السرقة الموصوفة بظروف الليل و التعدد.