سطيف: توقيف خمسيني بحوزته سلاح ناري زرع الرعب بالعلمة 

تمكنت شرطة العلمة بسطيف من حجز سلاح ناري تقليدي الصنع معبأ بالذخيرة الحية. كان بحوزة خمسيني خطير محل بحث، أثار الرعب وسط المدينة.

وحسب مصادر النهار، فإن الجاني (غ.ع) كان محل بحث بعد متابعته بعدة تهم ثقيلة تمس بالأمن العام، باستعمال السلاح الناري. واشتباهه في رتكاب عدة جرائم أخلاقية بإحدى الغابات المجاورة بعد أن يسلب ضحاياه الإرادة وهو يهددهم بالسلاح الناري. لا سيما حادثة الفتاتين التي اهتز لها الرأي العام العلمي.

كما أكد المصدر نفسه، أنه بعد الإطاحة بالمتهم وإلقاء القبض عليه دون مقاومة. وهو يحمل في جيبه هذا السلاح الخطير تقليدي الصنع الذي يشبه لحد كبير سلاح نوع “ببريطا”.

وبعد الحصول على إذن تفتيش بيت المتهم، عثر على كميات من البارود تستعمل لتعبئة ذخيرة السلاح. وحتى إتمام التحقيق من طرف الضبطية القضائية وتقديم الجاني أمام وكيل الجمهورية بمحكمة العلمة، تبقى القضية للمتابعة.