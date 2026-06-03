سطيف: توقيف سارق الذهب متنكرا بالزي النسائي في العلمة

أوقف عناصر أمن دائرة العلمة بسطيف مؤخرا شخصا متلبسا بالسرقة متنكرا بزي نسائي وسط مدينة العلمة. حيث ضبط بحوزته مجسم سلاح ناري بلاستيكي ومستلزمات الزينة والتجميل مع استرجاع سلسلة من المعدن الأصفر مسروقة.

تفاصيل القضية جاءت إثر دوريات عمل ومراقبة لأفراد الشرطة القضائية بالزي المدني وسط المدينة. حيث لفت انتباههم مجموعة من المواطنين يلاحقون شخص يرتدي لباس نسائي. حيث تم توقيفه بمساعدة مواطني الحي ثم تحويله للمصلحة ليتبين أنه شاب يبلغ من العمر 25 متنكر بلباس نسائي.

في ذات السياق تقدم صاحب محل مجوهرات من أجل التبليغ عن تعرضه للسرقة من داخل محله الخاص ببيع المجوهرات من طرف الشخص الذي تم توقيفه. حيث قام الفاعل بالاستيلاء على سلسلة ذهبية بينما كان متنكرا بالزي النسائي من ناحية اللباس والكلام. وبعد إخضاع المشتبه فيه للتلمس الجسدي ضبط بحوزته مجسم سلاح ناري بلاستيكي إضافة إلى مستلزمات الزينة والتجميل يستعملها أثناء تنفيذ فعل السرقة، في حين تم استرجاع السلسلة الذهبية المسروقة وتسليمها للضحية لاحقا.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه بموجب ملف جزائي أمام النيابة المختصة بمحكمة العلمة .

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