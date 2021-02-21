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سطيف: توقيف شخصين سلبا شخصا 80 مليون سنتيم

أخبار الجزائر
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سطيف: توقيف شخصين سلبا شخصا 80 مليون سنتيم
بقلم نسرين محفوف

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بالأمن الحضري العاشر من توقيف شخصين قاما بعملية سرقة.

واستهدفت صاحب محل تجاري بحي “الباطوار” وسلبوه مبلغا ماليا قدره 80 مليون سنتيم بالخطف.

وجاءت العملية عقب شكوى أودعها صاحب محل تجاري بحي “الباطوار” تعرض لعملية سرقة بالخطف من أمام محله التجاري.

على الفور أطلقت ذات المصالح تحريات موسعة بالاستعانة بكاميرات المراقبة المنصوبة بذات الحي.

وتم التوصل إلى المشتبه فيهما اللذان ألقيا عليهما القبض، وبعد مواجهتهما بالأدلة القطعية اعترفا بقيامهما بالجرم المنسوب لهما.

وانجزت الضبطية القضائية بعد استكمال الإجراءات، ملفا جزائيا ضد المتورطين عن تهمة السرقة بالخطف، قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.


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