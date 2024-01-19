سطيف: توقيف شخصين وحجز 2 كلغ من المخدرات

تمكن أفراد فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بسطيف، من وضع حد لنشاط شخصين يحترفان ترويج المخدرات بإحدى القرى التابعة لبلدية قجال.

كما حجزت ذات المصالح، 2 كلغ من المخدرات “كيف معالج”. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدر بــ 7500 دج ومركبة سياحية كانت تستغل في عمليات الترويج.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات من طرف عناصر الضبطية القضائية بفرقة مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات بسطيف. تفيد بوجود شخصين يخزنان كمية من المخدرات بمسكن معزول ببلدية قجال يستغلانه لتسهيل عملية الترويج والإخفاء. بعد وضع خطة عمل تمكنت الفرقة من توقيف المشتبه فيهما متلبسان بحيازة كمية أولية من المخدرات ومبلغ مالي قدر بـ 7500 دج.

كما تم بعد ذلك تفتيش مسكنيهما بعد التنسيق مع النيابة المختصة. حيث تم ضبط 19 صفيحة من المخدرات “كيف معالج” كانت مخبأة بإحكام. قدر وزنها الإجمالي بـ 02 كلغ. كما أسفرت العملية عن حجز سيارة سياحية كانت تستغل من قبل المشتبه فيهما في نشاطهما الإجرامي.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما. عن حيازة وتخزين المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان.