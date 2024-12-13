سطيف: توقيف شخصين وحجز 3 صفائح من الكيف

تمكن أفراد أمن دائرة قجال جنوب سطيف بحر الأسبوع الجاري، من وضع حد لنشاط شخصين أحدهما من ذوي السوابق العدلية يبلغان من العمر 38 و39 سنة، يحترفان ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز 3 صفائح من الكيف المعالج، ومؤثرات عقلية وعائدات مالية إجرامية.

وتمت العملية عقب استغلال معلومات حول نشاط مشبوه لأحد المسبوقين قضائيا في مجال ترويج المخدرات وسط شباب المنطقة.

وعلى إثر ذلك تم تكليف فوج ميداني من أجل متابعة تحركات المشتبه فيه. ليتم توقيفه وحجز كمية أولية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحويله للمصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق.

التحريات المعمقة في القضية مكنت من تحديد هوية ممونه الرئيسي بهذه السموم وتوقيفه، وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم استصدار إذن بتفتيش مسكني المشتبه فيهما.

حيث تم العثور على كمية أخرى من المخدرات، لتبلغ الكمية الإجمالية المحجوزة 285 غرام من الكيف المعالج 15 كبسولة من المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى 07 شفرات قاطعة تستعمل لتهيئة المخدرات ومبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي فاق 08 ملايين سنتيم.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق وبموجب ملف إجراءات جزائية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان عن جرم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع.