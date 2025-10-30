سطيف: توقيف شخصين وحجز 8 أسلحة نارية تقليدية وخراطيش

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف خلال الأسبوع الفارط، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 44 و 55 سنة. متورطين في حيازة ذخيرة وأسلحة نارية تقليدية الصنع.

كما تم حجز 8 أسلحة نارية تقليدية الصنع و165 خرطوشة معبأة عيار 12و 16ملم و224 خرطوشة فارغة مستعملة. وكذا معدات وأدوات تستخدم في حشو وتعبئة الخراطيش. إلى جانب 35 كلغ من مادة البارود ومبلغ مالي قدر بـ 70 مليون سنتيم.

تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة مفادها وجود أشخاص قادمين من ولاية جنوبية مجاورة نحو مدينة سطيف. بصدد إدخال أسلحة نارية تقليدية الصنع وكمية من مادة البارود، وعليه تم إعداد خطة محكمة للترصد وتوقيف المعنيين متلبسين بذات الجرم حيث تم توقيف سيارة سياحية على مستوى حي عين الطريق بالمدخل الجنوبي لمقر مدينة سطيف على متنها شخصين وبعد عملية التفتيش الدقيق للمركبة عثر بداخلها على كمية من البارود قدر وزنها بـ 32 كلغ و03 أسلحة نارية تقليدية الصنع.

بعد التنسيق مع النيابة المحلية والحصول على إذن بتفتيش مسكنيهما، تم حجز 05 أسلحة تقليدية الصنع وكمية من مادة البارود وزنها 03 كلغ لتصل الكمية الإجمالية للبارود المحجوز إلى 35 كلغ ومعدات وأدوات تستعمل في حشو تعبئة الخراطيش، 165 خرطوشة معبأة عيار 12 و16 ملم و224 خرطوشة مستعملة ومبلغ مالي قدره 70 مليون سنتيم.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان.

