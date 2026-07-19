سطيف.. توقيف شخصين وضبط أزيد من 10 آلاف كبسولة من المهلوسات

تمكن أفراد أمن دائرة العلمة بسطيف في عملية نوعية، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و34 سنة، متورطان في حيازة وتخزين المؤثرات العقلية لغرض البيع، مع ضبط أزيد من 10 آلاف كبسولة من المهلوسات، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

وحسب بيان لذات المصالح، تعود تفاصيل القضية إلى استغلال فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة لمعلومات تفيد بقيام أشخاص بترويج المؤثرات العقلية بكميات معتبرة. مستغلين في ذلك مساكنهم العائلية ومحل تجاري بحي المنظر الجميل بالعلمة.

ليتم تكليف فوج بالزي المدني لتتبع تحركات المشتبه فيهم والترصد لهم. وبعد إعداد خطة ميدانية تم مداهمة المكان وتوقيف شخصين مشتبه فيهما.

عملية تفتيش المساكن التي باشرتها الضبطية القضائية بالتنسيق مع النيابة المحلية أسفرت في نهايتها عن ضبط 10029 كبسولة من المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى ضبط عائدات مالية إجرامية قدرت بـ51.5 مليون سنتيم.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بمحكمة العلمة. عن قضية الحيازة والتخزين لغرض الوضع للبيع لمؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة.