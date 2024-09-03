سطيف: توقيف شخصين يروّجان المهلوسات وحجز 4800 كبسولة بالعلمة

تمكنت مصالح أمن دائرة العلمة بحر هذا الأسبوع من توقيف شخصين. يحترفان ترويج المؤثرات العقلية، مع حجز 4800 كبسولة من المهلوسات.

العملية قام بها أفراد أمن دائرة العلمة عقب استغلال معلومات تفيد بوجود شخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية وسط المدينة باستعمال سيارة سياحية. على إثر ذلك تم وضع وتنفيذ خطة عمل ميدانية مكنت من توقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة المهلوسات.

حيث عثر عناصر الضبطية بحوزتهما على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بــ 4800 كبسولة مخبأة بإحكام بإحدى زوايا المركبة. وبعد استيفاء إجراءات التحقيق قدم عناصر الضبطية بأمن دائرة العلمة المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بمحكمة العلمة. عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.