سطيف: توقيف شخصين يستعملان دراجة نارية لترويج المؤثرات العقلية

تمكن أفراد أمن دائرة قجال جنوب ولاية سطيف، من وضع حد لنشاط شخصين خطيرين أحدهما مطلوب لدى الجهات القضائية. وتضبط بحوزتهما 1791 كبسولة من المؤثرات العقلية كانا ينقلانها على متن دراجة نارية محل بحث.

العملية تمت عقب استغلال معلومات تتعلق بتمرير كمية من الممنوعات عبر مدينة قجال. التحريات الميدانية لمحققي ذات المصلحة مكنت من تحديد نوع وسيلة النقل المستعملة التي كانت عبارة عن دراجة نارية. تم توقيفها على متنها شخصين ضبط بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1791 كبسولة من المهلوسات.

مواصلة للتحريات كشف المحققون أن أحد المشتبه فيهما محل أمر بالقبض صادر عن الجهات القضائية لتورطه في قضية ترويج المهلوسات، كما كشف المحققون أيضا بأن وسيلة النقل المستعملة من قبل المعنيان محل سرقة كانا يستغلانها في نشاطهما الإجرامي.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، استرجاع دراجة نارية محل سرقة مع تنفيذ الأمر بالقبض.