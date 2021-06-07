سطيف: توقيف شخصين يستغلان صفحة فيسبوك لترويج المخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، ممثلة بأمن دائرة صالح باي. من توقيف شخصين يستغلان حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة نشاط ترويج المخدرات.

وأطرت العملية الضبطية القضائية لأمن دائرة صالح باي. وجاءت إثر إكتشاف معطيات رقمية. تؤكد تورط شخصين في الترويجه للمخدرات باستغلال حساب للتواصل الاجتماعي عبر شبكة فايسبوك. وتم إطلاق تحريات تقنية ساهمت في تقدمها فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية.

وتمكنت مصالح الأمن في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما. مع توقيفهما. ويتأكد المحققون من ضلوعهما فعلا في القضية، وذلك بعد ضبط قطعة مخدرات بحوزة أحدهما. وبعد التنسيق مع النيابة المحلية تم إخضاع هاتفي المشتبه بهما للمراقبة أو التفتيش الإلكتروني الذي كانت نتائجه إيجابية.

وأثبتت التحريات، أن المتهمين تورطا فعلا في بيع الممنوعات بواسطة هذه الوسيلة. بعد أن تم إكتشاف صور ومحادثات تؤكد قيامهما بنشاط ترويج المخدرات بالاستعانة دوما بمحققي الجريمة الإلكترونية.

وأعدت الضبطية القضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، ملفا جزائيا ضد المتورطين الاثنين. عن تهمة البيع بطريقة غير مشروعة للمخدرات. وعرض المخدرات والمؤثرات العقلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي للمخدرات بطريقة غير مشروعة، أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة للبت فيه.