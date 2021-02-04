سطيف: توقيف شخص بحوزته 2 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سطيف من توقيف شخص بحوزته 2 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشخص كان على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى الولايات الغربية للوطن.

وحسب قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، عاشوري عصام، فإن العملية جاءت على إثر معلومات واردة إلى عناصر الدرك الوطني.

وأسفرت العملية على تفكيك باقي الشبكة الإجرامية مع توقيف شخصين آخرين والوصول إلى هوية شخصين آخرين لا يزالون في حالة فرار.

وأضاف عاشوري أنه خلال مجريات التحقيق حجز أيضا على 11 قرص من المؤثرات العقلية.

وأوضح ذات المتحدث، أنه تم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة.