سطيف: توقيف شخص متلبس بإرغام فتاة على تسليمه هاتفها

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من توقيف شخص في حالة تلبس بعد أن قام بإرغام فتاة على تسليمه هاتفها المحمول.

وحسب إذاعة سطيف، ضُبط ذات الشاب وهو بصدد إرغام الفتاة على منحه مبلغا من المال وقطعة من الذهب.

وكان تدخل أفراد الشرطة آنيا وسمح بتوقيفه مع إسترجاع ما قام بسرقته إضافة إلى حجز سلاح أبيض محظور وقطعة مخدرات.

العملية أُطرت من أفراد الأمن الحضري السادس بسطيف، وجاءت بفضل الدوريات الرقابية التي يؤطرها أفراد الشرطة بالزي المدني وسط المدينة.

ولفت انتباه الشرطة شخص يحاول التملص بإحدى الأزقة، ليتم على الفور اللحاق به وتوقيفه.

ولدى تفتيشه عثر بحوزته على هاتف نقال مبلغ 2500 دج وقرط ذهبي، إلى جانب سلاح أبيض محظور وقطعة من المخدرات.

وتم التعرف على ضحية الفعل وهي فتاة كانت تحاول اللحاق به لاسترداد ما سلبها.

وتم إقتياده إلى مقر الأمن الحضري الذي لا يبعد عن المكان سوى عشرات الأمتار، ليتم فتح تحقيق معمق.

وأكد التحقيق بأن المعني هو من قام بسرقة تلك الفتاة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاحه الأبيض.

وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورط عن تهمة السرقة في الطريق العمومي، حيازة المخدرات.

وكذا حمل سلاح أبيض محظور دون مقتضى شرعي أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة للبت فيه.