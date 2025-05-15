سطيف: توقيف شخص متورط في قضايا سرقة وتزوير بإن أرنات

تمكن عناصر أمن دائرة عين أرنات من توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة مطلوب لدى الجهات الأمنية والقضائية لارتكابه عدة جرائم متعلقة بالسرقة والتزوير في محررات رسمية.

تفاصيل التوقيف جاءت في سياق التحقيقات التكميلية المفتوحة من طرف مصالح أمن دائرة عين ارنات. بخصوص تغيير أجريَ على الرقم التسلسلي لسيارة مسروقة تم استرجاعها من طرف الضبطية القضائية لأمن الدائرة بداية شهر مارس المنصرم. حيث أفضت التحريات التي باشرها عناصر التحقيق إلى توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة. يحوز على رخصة سياقة مسجلة باسم شقيقه المتوفى منذ سنة 1977.

خلال أطوار التحقيق تبين أن الموقوف مطلوب لدى عدة جهات أمنية وقضائية بموجب ثلاث نشرات بحث عامة. ومتورط في عدة قضايا تخص السرقة الموصوفة والانخراط في جماعة إجرامية مختصة في السرقة و وضع مركبة للسير بلوحة ترقيم مزورة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور