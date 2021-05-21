سطيف: توقيف شخص وحجز 4850 قرصا من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط شخص يحترف ترويج المؤثرات العقلية بالمدينة.

وأسفرت العملية عن حجز ما يناهز 5000 قرصا من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع، إلى جانب مركبة سياحية تستغل بعمليات الترويج.

وأطر العملية أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالعلمة.

وجاءت إثر استغلال معلومات تفيد بتحركات شخص خطير يحترف ترويج المؤثرات العقلية بمدينة العملة.

ليتم إطلاق أبحاث وتحريات موسعة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه والترصد لتحركاته أزيد من شهرين.

وتم التدخل وتوقيف المشتبه به في حالة تلبس بحيازة ما 3450 قرصا من المؤثرات العقلية ذات المنشأ الأجنبي.

كما تم حجز أزيد من 1400 كبسولة من دواء ” بريغابالين ” المصنف مؤخرا كمهلوس وذلك متن مركبة سياحية.

وتم توقيف شخص مع حجز المهلوسات والمركبة المستعملة لتسهيل نقلها، ثم تحويل المشتبه به إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق.

وأعدت الضبطية القضائية وبعد استكمالها مختلف الإجراءات القانونية، ملفا جزائيا ضد المتورط.

وهذا عن تهمة الحيازة لغرض الوضع للبيع مواد صيدلانية ذات تأثير عالي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة بطريقة غير شرعية.

وكذا ممارسة مهنة الصيدلة دون رخصة، أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.