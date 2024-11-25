سطيف..توقيف شخص يمارس السحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت فصيلة المساس بالآداب بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف شخص يقوم بممارسة أعمال السحر والشعوذة والعرافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القضية تعود إلى رصد أفراد الضبطية القضائية لمنشورات عبر عدة منصات للتواصل الاجتماعي. يديرها شخص يدعي مقدرته على شفاء بعض الأمراض المستعصية. وتحقيق بعض الاحتياجات الاجتماعية لزبائنه عبر مناطق مختلفة من الوطن. مقابل مبالغ مالية مختلفة حسب طبيعة الخدمة المقدمة. على أن يقوم الزبون بالتسديد عبر حسابه البريدي.

التحريات المعمقة التي أشرف عليها أفراد فرقة المساس بالآداب بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية. تحت إشراف النيابة المختصة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وكذا الحسابات المختلفة. التي كان يستغلها خلال أعماله، ليتم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيفه وتحويله إلى التحقيق.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، عن قضية ممارسة أعمال السحر والشعوذة، قدم بموجبه أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف.