سطيف: توقيف شقيقين يحترفان ترويج المخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط شخصين يحترفان ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بعاصمة الولاية.

وحسب الخبر الوارد بإذاعة سطيف، فقد سمحت العملية بحجز كمية من المؤثرات العقلية والمخدرات “كيف معالج”، بالإضافة إلى سكين.

كما تم استرجاع مبلغ مالي ناهز الـ 04.5 مليون سنتيم والذي يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

وجاءت العملية عقب الاستغلال الجيد لمعلومات تفيد بتورط شخص رفقة شقيقه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحد أحياء المدينة.

وتم فور ذلك إطلاق أبحاث وتحريات موسعة، أفضت إلى تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيهما بعد مراقبتهما.

وتم توقيف أحدهما وتفتيش مسكنيهما بناءا على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف.

وأنجزت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورطين، عن تهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة لغرض البيع.

ويتابع المتهمان بجنحة الممارسة غير المشروعة لمهنة الصحة مع جنحة حمل سلاح أبيض محظور، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.