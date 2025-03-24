سطيف: توقيف شيخ يُروّج المهلوسات

تمكن أفراد الأمن الحضري العاشر بسطيف من توقيف شيخ خطير يبلغ من العمر 63 سنة يحترف ترويج المؤثرات العقلية. مع حجز 612 قرص من المهلوسات وعائدات مالية إجرامية.

تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات بخصوص تواجد شيخ ينشط بشارع عباشة عمار ويحوز على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية يقوم بعرضها للبيع. متغطيا بغطاء رجل كبير في السن محترم، ليتم تكليف فوج بالزي المدني لتحديد هوية المشتبه فيه وتتبع تحركاته وتوقيفه. لتسفر العملية في نهايتها عن حجز 612 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع والأصناف، بالإضافة إلى عائدات مالية إجرامية.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه. عن قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع والاتجار غير المشروع بها، قدم بموجبه أمام النيابة المختصة بسطيف .

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