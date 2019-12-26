سطيف.. توقيف عصابة ترويج المهلوسات وحجز 1800 قرصا مهلوسا بعين ولمان

أخبار الجزائر
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سطيف.. توقيف عصابة ترويج المهلوسات وحجز 1800 قرصا مهلوسا بعين ولمان
بقلم مصطفى.ق

وضع أمن ولاية سطيف حد لنشاط عصابة تتكون من  4 أفراد يحترفون ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط مدينة عين ولمان.

العملية سمحت بحجز 1800 قرصا من المؤثرات العقلية، نصف رطل من المخدرات،4 أسلحة بيضاء محظورة.

كما تم حجز مبلغ مالي هام يقدر بـ 30 مليون سنتيم هو من عائدات ترويج هذه السموم.

#أمن_ولاية_سطيف

#أمن_ولاية_سطيف وضع حد لنشاط عصابة تتكون من 04 أفراد يحترفون ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط مدينة عين ولمان، العملية سمحت بحجز 1800 قرصا من المؤثرات العقلية، نصف رطل من المخدرات، 04 أسلحة بيضاء محظورة، إلى جانب مبلغ مالي هام يقدر بـ 30 مليون سنتيم هو من عائدات ترويج هذه السموم.

Publiée par ‎المديرية العامة للأمن الوطني‎ sur Jeudi 26 décembre 2019


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