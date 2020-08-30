سطيف: توقيف عصابة تمتهن السرقة واسترجاع دراجتين ناريتين

تمكن الأمن الحضري السادس لولاية سطيف من توقيف عصابة تتشكل من 4 أفراد يحترفون السرقة.

وجاءت العملية إثر دورية مراقبة بأحد أحياء المدينة، أين تمت مراقبة دراجة نارية محل شبهة ليتبين أنها محل سرقة ومحل بحث المصالح الأمنية إلى جانب حيازة صاحبها لوثيقة بيع مزورة ليتم فور ذلك تحويله إلى مقر المصلحة.

وأفضت التحريات التي أطلقتها عناصر الضبطية القضائية إلى تحديد هوية شخصين آخرين ثبت تورطهما في قضية الحال وتوقيفهما.

وتمكنت المصلحة ذاتها من استرجاع دراجة نارية هي الأخرى محل سرقة، حيث جاءت عقب ورود معلومات مفادها وجود شخص بقطاع الاختصاص يحوز على دراجة نارية محل سرقة من إحدى الولايات المجاورة.

وتم إطلاق أبحاث وتحريات موسعة، مكنت من تحديد هوية ومكان المشتبه فيه وتوقيفه على متن تلك الدراجة التي تبين بعد مراقبتها أنها فعلا محل سرقة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أنجزت الضبطية القضائية ملفات جزائية ضد المتورطين الأربعة عن تهمة السرقة في الطريق العام قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.