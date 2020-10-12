سطيف: توقيف مروجين للمخدرات وحجز 10 ملايين سنتيم مزورة

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من توقيف مجرمين خطرين ينشطان في ترويج المخدرات وتزوير النقود وسط مدينة حمام السخنة.

وتم حجز مبلغ مزور من العملة الوطنية قدر بـ 10 ملايين سنتيم، مع كمية من الكيف المعالج على شكل قطع.

وحسب الخبر الوارد في إذاعة سطيف، فقد توصل المحققون إلى أن المخدرات المحجوزة موجهة للترويج لا للاستهلاك الشخصي.

وقد أطرت العملية مصالح الضبطية القضائية بأمن دائرة حمام السخنة التابعة لأمن ولاية سطيف.

وجاءت عقب استغلال معلومات، تفيد بتورط شخصين في ترويج المخدرات مع إحتمال حيازتهما لمبلغ مزور من العملة الوطنية.

وبعد رسم خطة محكمة، تم توقيف المشتبه بهما بموجب حاجز مراقبة نصب خصيصا لمراقبتهما.

واتضح أن تلك المعطيات صحيحة وأنهما يحوزان مبلغا ماليا يقدر بأزيد من 10 ملايين سنتيم من فئة ألف دينار مزورة.

بالإضافة إلى حجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 14 غرام من مادة الكيف المعالج، على شكل قطع موجهة للترويج.

وتم تحويل المركبة والأطراف إلى مقر المصلحة وفتح تحقيق معمق في ملابسات القضية.

وأنجزت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورطين الاثنين عن تهمة جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني بالإقليم الوطني.

ويتابع المتهمان أيضا جنحة حيازة المخدرات بصفة غير شرعية لغرض الوضع للبيع، أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.