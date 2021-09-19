سطيف: توقيف مروجي مخدرات وحجز 1.4 كلغ “زطلة”

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالولاية.وحجز 1.4 كيلوغرام من المخدرات.

العملية تمت بعد إستغلال معلومات بوجود شبكة إجرامية من 3 أفراد، تروج للمخدرات بولاية سطيف.ليتم إطلاق أبحاث وتحريات موسعة أفضت إلى تحديد هوية ومكان نشاط المشتبه فيهم.

وتم القبض على أفراد الشبكة في حالة تلبس بمنطقة عين الطريق، مع حجز 1.4 كلغ من الكيف المعالج، ومركبتين كانتا تستعملان في عمليات الترويج.وعليه أنجزت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورطين عن تهمة حيازة المخدرات لغرض البيع، وأحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.

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