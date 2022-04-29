سطيف: توقيف مسبوقين قضائيا وحجز 1100 كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف في إطار جهودها الرامية إلى مجابهة الجريمة الحضرية باختلاف أنواعها. من توقيف 3 أشخاص خطيرين من ذوي السوابق العدلية، بعد أن تم التأكد من ضلوعهم في قضايا ترويج للمؤثرات العقلية. وتوقيفهم مع حجز كمية هامة منها قدرت بـ 1100 كبسولة من المؤثرات العقلية. مع حجز سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير ومبلغ مالي هام فاق الــ 76 ألف دج. والذي يعتبر من عائدات الاتجار بهذه السموم.

العملية أطرت من قبل أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسطيف وجاءت إثر استغلالهم لمعلومات تشير إلى تحركات مشبوهة. لأفراد شبكة متورطة في ترويج المؤثرات العقلية على مستوى إقليم دائرة عين أرنات بسطيف. الأمر الذي أكدته تقارير المكلفين بالتحريات الميدانية، إذ وبعد الترصد وتتبع المشتبه فيهم. تم التدخل في الوقت المناسبة وتوقيفهم ثم استصدار أذون بتفتيش مساكن والتي كانت إيجابية.

بعد استكمال للإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم عن تهمة الممارسة غير المشروعة لمهنة الصحة. حيازة أدوية صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا لغرض البيع إلى جانب حيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس. دون أي مقتضى شرعي أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت.