سطيف.. توقيف 14 شخـصا في قضية المضـاربة بمركبات “فيات دوبلو بانوراما”

تمكن عناصر أمن دائرة العلمة بولاية سطيف، في عملية نوعية من توقيف 14 شخصا في قضية المضاربة غير المشروعة والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الغش مع حجز 10 مركبات من العلامة التجارية “فيات دوبلو بانوراما”.

تفاصيل القضية جاءت على إثر إطلاق فصيلة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن دائرة العلمة. لتحقيق معمق حول شبهة المضاربة في السيارات من العلامة التجارية “فيات دوبلو بانوراما”. بإحدى وكالات البيع الكائنة بمدينة العلمة، على الفور باشرت المصلحة إجراءات التحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة.

التحريات الميدانية باشرتها الضبطية القضائية بأمن الدائرة بدءا باستدعاء الموظفين التابعين لوكالة البيع المشبوهة إلى المصلحة مع الاطلاع على القائمة الاسمية للمسجلين في اقتناء مركبات من العلامة التجارية “فيات دوبلو بانوراما” بذات الوكالة، حيث أسفر التحقيق عن الاشتباه في 10 موظفين بالمشاركة في المضاربة غير المشروعة والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الغش، مع حجز 10 مركبات من نوع “فيات دوبلو بانوراما” تم اقتناؤها قصد المضاربة غير المشروعة من قبل 04 زبائن تمّ توقيفهم خلال أطوار التحقيق، حيث تحصلوا عليها بناءً على طلبات استفادة لأكثر من مرة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة العلمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور