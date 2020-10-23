سطيف: توقيف 17  شخصا متلبسا بصدد تعاطي المخدرات

أوقفت مصالح الأمن الوطني في ولاية سطيف، 17 شخصا متلبسا بتعاطي المخدرات.

وكثفت مصالح الأمن بسطيف أنشطتها الرامية إلى تضييق الخناق على مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تسبب مختلف أنواع الجرائم .

وأطرت هذه الانشطة شرطة سطيف، إثر دوريات ومداهمات وعمليات شرطية مكثفة، تمت بنقاط مختلفة متواجدة بإقليم اختصاصها الحضري.

وأسفرت عن ضبط 17 شخصا في حالات تلبس بصدد تعاطي المخدرات، حيازة المهلوسات أو حيازة أسلحة بيضاء دون مقتضى شرعي.

بالإضافة الى استهلاك المشروبات الكحولية في الأماكن العمومية.

وقد انجزت الضبطية القضائية ملفات جزائية ضد المتورطين الـ 17 بتهم حيازة وتعاطي المخدرات المؤثرات العقلية، وأسلحة بيضاء.

وأحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بوضع 10 منهم رهن الحبس، فيما استفاد 7 من استدعاءات مباشرة.