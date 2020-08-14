سطيف: توقيف 3 أشخاص وحجز 4 كلغ من الكيف

تمكنت مصالح الدرك الوطني بسطيف من تفكيك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز ما لا يقل عن 4 كلغ من الكيف المعالج.

ونقلت ” وأج” عن المجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي بالولاية، بأن العملية مكنت أيضا من توقيف ثلاثة أشخاص من أفراد هذه الشبكة التي تنشط عبر عدد من ولايات الوطن تتراوح أعمارهم بين 27 و 40 سنة، كما قامت بحجز مركبة سياحية كانت تستعمل في نشاطهم.