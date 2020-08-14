سطيف: توقيف 3 أشخاص وحجز 4 كلغ من الكيف

تمكنت مصالح الدرك الوطني بسطيف من تفكيك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز ما لا يقل عن 4 كلغ من الكيف المعالج.
ونقلت ” وأج” عن المجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي بالولاية، بأن العملية مكنت أيضا من توقيف ثلاثة أشخاص من أفراد هذه الشبكة التي تنشط عبر عدد من ولايات الوطن تتراوح أعمارهم بين 27 و 40 سنة، كما قامت بحجز مركبة سياحية كانت تستعمل في نشاطهم.
وأضاف ذات المصدر، أن تجسيد هذه العملية كان ممكنا بعد استغلال معلومات وردت إلى أفراد فصيلة الأبحاث مفادها محاولة بعض الأشخاص تمرير كمية معتبرة من المخدرات.
كما قامت فصيلة الابحاث بعدها بوضع خطة محكمة مكنتها من توقيف المركبة المشتبه بها والعثور بها بعد التفتيش على كمية المخدرات التي كانت مخبأة داخلها.
ولقد تم تحويل المشتبه بهم إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني من أجل متابعة مجريات التحقيق.
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