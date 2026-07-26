سطيف.. توقيف 3 أشخاص ينتمون لعصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعلمة، التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، يوم 20 جويلية 2026، من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم بتكوين عصابة أحياء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمحاربة هذه الظاهرة والحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين.

وحسب بيان صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، فإن العملية جاءت إثر تلقي مركز العمليات بمقر المجموعة لمكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055، أبلغ فيها أحد مواطني مشتة القناطر ببلدية العلمة عن قيام مجموعة من الأشخاص ببث الرعب وتهديد المواطنين والتعدي على الممتلكات، مع إحداث إزعاج وإقلاق راحة السكان، وكانوا يحملون أسلحة بيضاء.

وعلى الفور، تنقلت دورية تابعة للفرقة المختصة إقليميا إلى عين المكان، غير أن أفراد العصابة لاذوا بالفرار عند مشاهدتهم لأفراد الدرك. وبعد عمليات استعلام وتحري مع سكان المنطقة، تم تحديد هوية الفاعلين، حيث تبين أنهم معروفون لدى مصالح الفرقة.

وفي ظرف زمني وجيز، تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعلمة من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، وحجز بحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء تمثلت في سيف كبير الحجم، 04 سكاكين، مطرقة، وبندقية صيد مصنوعة من الخشب.

وختم البيان بالإشارة إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية المختصة فور استكمال إجراءات التحقيق.