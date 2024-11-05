سطيف: توقيف 3 أشخاص يُزوّرون تذاكر النقل عبر الترامواي

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى “فصيلة المساس بالممتلكات” لأمن ولاية سطيف نهاية الأسبوع الفارط. من وضع حد لنشاط شبكة متكونة من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 44 سنة يحترفون تزوير تذاكر النقل الخاصة بشركة عمومية. مع حجز تذاكر مقلدة ومعدات تستعمل في عمليات التزوير.

تفاصيل القضية تعود لتحصل فرقة مكافحة الجريمة الكبرى على معلومات تفيد بتواجد شبكة تحترف تزوير تذاكر الخاصة بالنقل على متن عربات الترامواي. حيث يقومون بتزوير التذاكر وطرحها للبيع، كما أسفرت التحريات الميدانية المعمقة عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه. ليكتشف المحققون تورط شخصين آخرين في القضية تم توقيفهما تباعا.

التحقيق جرى تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أصدر إذنا بتفتيش مساكن المشتبه فيهم. حيث تم حجز عدد من التذاكر الجاهزة، أدوات خاصة. معدات النسخ والطبع وجهاز إعلام آلي.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم أطراف القضية أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف. عن التزوير واستعمال المزور في بطاقات تصدرها مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري مع المشاركة.