سطيف: توقيف 4 أشخاص بتهمة سرقة ممتلكات الغير بعين الكبيرة

تمكن أفراد أمن دائرة عين الكبيرة بولاية سطيف من وضع حد لأربعة أشخاص مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين 16 و31 سنة. تورطوا في خمسة قضايا تتعلق بالسرقة طالت ممتلكات مواطنين بوسط المدينة. مع استرجاع جميع المسروقات في وقت وجيز.

مصالح أمن دائرة عين الكبيرة إستقبلت خمسة قضايا في أزمنة متفرقة تتعلق بسرقات مختلفة طالت أغراض ثمينة من محل تجاري. ألواح خشبية من ورشة للنجارة، بطاريات شاحنة، ومعدات من أحد المطاعم وآخرها جهاز كمبيوتر و03 طيور حسون. تم الإستيلاء عليها من داخل أحد المنازل، حيث قيدت جميعها ضد مجهولين.

وعليه تم إطلاق عمليات بحث وتحري ميداني تكفلت بها أفواج عملياتية خلال فترات مختلفة من الليل و النهار. بالاعتماد على مختلف التقنيات والدلائل والقرائن المتوفرة والتي مكنتهم من تحديد هويات مقترفي تلك الجرائم في وقت وجيز. وتوقيفهم تباعا مع استرجاع كل المسروقات وتسليمها لمالكيها.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم عن جرم السرقة. قدموا بموجبها أمام النيابة المحلية المختصة للبت فيها.