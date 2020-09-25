سطيف: توقيف 4 أشخاص بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح ولاية سطيف من توقيف 4 أشخاص يحترفون نشاط ترويج المؤثرات العقلية، مع حجز 309 قرصا من مختلف الأنواع.

وحسب الخبر الذي أوردته إذاعة سطيف، اليوم الجمعة، فقد تم أيضا حجز سجارة ملفوفة مع سلاح أبيض محظور “سكين”.

وجاءت العملية عقب استغلال معلومات تفيد بإقدام أربعة أشخاص على ترويج المؤثرات العقلية وسط المدينة، ليتم فور ذلك فتح تحقيق.

وسمحت العملية بتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم على متن سيارة سياحية، وبعد تفتيشها تم ضبط ما يناهز الـ 309 قرص مهلوس.

كما تم خلال ذات العملي حجز سجارة ملفوفة بالمخدرات، وكذا سلاح أبيض محظور “سكين” متعدد الاستعمالات.

وأعدت الضبطية القضائية، بعد استكمالها كافة الإجراءات القانونية، ملفا جزائيا ضد المتورطين الأربعة عن جنحة الممارسة غير المشروعة لمهنة الصحة.

كما تم متابعة المتهمين بجنحة حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة للاستهلاك الشخصي مع حمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس.

وقد أحيل المتهمون الأربعة، من طرف الضبطية، أمام الجهات القضائية المختصة للبت في التهم المنسوبة اليهم.