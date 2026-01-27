سطيف: توقيف 4 أشخاص تورطوا في سرقة المنازل بعموشة

تمكن عناصر أمن دائرة عموشة شمالي سطيف نهاية الأسبوع، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و41 سنة. متورطين في سرقة المنازل ولواحق السيارات عبر إقليم إختصاص دائرة عموشة والدوائر المجاورة لها، مع استرجاع أشياء مسروقة.

تفاصيل القضية تعود إلى تلقي عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة عموشة، لشكوى أحد المواطنين بخصوص تعرض شاحنته لفعل السرقة طالت بطارياتها. فور تلقي عناصر الضبطية القضائية للشكوى باشرت عملية التحري وبإستغلال كاميرات المراقبة تم رصد فيديوهات مكنتهم من التوصل إلى تحديد نوع المركبة المستعملة في عملية السرقة. ليتم إطلاق أبحاث وتحريات ميدانية استغلت خلالها كافة القرائن المرفوعة والوسائل التقنية المتوفرة. ليتمكن المحققون من توقيف المركبة وعلى متنها شخصين مشتبه في تورطهما في عملية السرقة.

في ذات السياق واستكمالا للتحقيق مع الموقوفين الاثنين تم التوصل إلى ضلوع شخصين آخرين في سرقات متعددة طالت محلات تجارية. مركبات و منازل بكل من عين الكبيرة، عموشة، بابور وأولاد عدوان، تم توقيفهم من قبل عناصر الضبطية القضائية لأمن دائرة عموشة.

مواصلة للتحقيق بالتنسيق مع النيابة المحلية تم استصدار أذونات لتفتيش مساكن المشتبه فيهم. حيث تمكن أفراد أمن الدائرة من استرجاع جل المسروقات، المتمثلة في بطاريات شاحنات. مضخات مياه وأغراض وآلات كهرومنزلية منزلية. بالإضافة كذلك إلى ضبط أدوات وقناع وجه تستعمل في السرقة.

كما تم بعد استكمال إجراءات التحقيق إنجاز ملف جزائي ضد المتورطين. عن جرم السرقة بالتسلق مع توافر ظرفي الليل والتعدد، قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة بمحكمة عين الكبيرة.

