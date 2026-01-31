سطيف.. توقيف 4 أشخاص متورطين في سرقة توابع المركبات 

تمكن أفراد الأمن الحضري الخامس عشر بأمن ولاية سطيف، من توقيف أربعة أشخاص، بكل من حي عين الموس والهضاب بسطيف، يحترفون سرقة توابع المركبات من الوزن الثقيل مع استرجاع مسروقات.

تفاصيل القضية تعود إلى تلقي عناصر الضبطية القضائية بالأمن الحضري الخامس عشر، عدة شكاوى من طرف مواطنين بخصوص تعرضهم لسرقة بطاريات شاحناتهم بكل من حي عين الموس والهضاب، ليتم إطلاق أبحاث وتحريات ميدانية أسفرت عن التوصل لمعلومات مفادها قيام ثلاثة أشخاص بتحميل مجموعة من البطاريات على متن مركبة نفعية، أين تم استغلال المعلومات ثم توقيف ثلاثة أشخاص متلبسين بحيازة 04 بطاريات من الحجم الكبير خاصة بالوزن الثقيل على متن شاحنة صغيرة، ليتم تحويل المعنيين إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية.

خلال أطوار التحقيق، اعترف الموقوفون بالأفعال المنسوبة إليهم، كما تبيّن ضلوع شخص آخر في القضية يقوم بإخفاء المسروقات تم توقيفه لاحقا مع استرجاع المسروقات المتمثلة في 11 بطارية من الحجم الكبير خاصة بالشاحنات.

وبعد استكمال إجراءات التحقيقن تم تسليم المسروقات لمالكيها وإنجاز ملف جزائي ضد المتورطين، عن جرم السرقة بالتعدد، قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف.