سطيف.. توقيف 4 أشخاص وإحباط عملية سرقة مواشٍ

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام السخنة في سطيف من إحباط عملية سرقة مواشٍ وتوقيف 4 أشخاص.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تعود العملية إلى ورود مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055 من طرف الضحية. مفادها تعرض مزرعته لسرقة قطيع المواشي الخاص به والمتكون من 17 رأسًا.

على الفور، شكلت مصالح الدرك دوريةً باشرت عملية البحث وتتبع الطرق المحتمل سلكها لتمرير القطيع المسروق. لتتمكن من محاصرة المنطقة والمسالك المؤدية إليها، من خلال تفعيل المخطط المسطر من طرف قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، خاصة في شطره المتعلق بمحاربة جريمة سرقة المواشي.

وبعد مواصلة التحريات واستغلال جميع المعلومات والدلائل، تم تحديد هوية المشتبه فيهم. ومكان رؤوس الماشية المسروقة. وتمكنت نصالح الدرك من استرجاع القطيع المسروق كاملا من إحدى الولايات المجاورة.

وفي السياق نفسه، أحبطت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوقاعة عملية سرقة 4 عجول واسترجاعها في وقت وجيز. مع توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم.

هذا، وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

