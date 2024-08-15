سطيف: توقيف 4 أشخاص وحجز 3600 قرص مهلوس بالعلمة

تمكنت شرطة العلمة بسطيف من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية. وتحجز 3600 وحدة من المهلوسات ومبلغ مالي.

تفاصيل القضية تعود إلى الإستغلال الأمثل لمعلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة بالعلمة. مفادها تواجد تحركات مشبوهة لشبكة تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية بوسط المدينة وهو ما أكدته التحريات الأولية.

وبعد التنسيق مع النيابة المحلية المختصة تحصل المحققون على أذون بتفتيش مساكن المشتبه فيهم. أين تم توقيفهم تباعا مع حجز كمية هامة من المؤثرات العقلية كان المشتبه فيهم بصدد ترويجها بالمنطقة. حيث مكنت العملية من حجز 3600 كبسولة من المهلوسات ومبلغ مالي قدر بـ 20 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم عن قضية الحيازة لأجل البيع لمؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة، قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية بمحكمة العلمة.