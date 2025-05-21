سطيف: توقيف 4 أشخاص يُروّجون الأقراص المهلوسة

تمكن أفراد أمن دائرة عموشة شمالي سطيف، بداية الأسبوع الجاري من توقيف 04 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية. مع ضبط مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

العملية جاءت عقب تحصل أفراد فرع الشرطة القضائية بأمن دائرة عموشة على معلومات تفيد بتورط مجموعة من الأشخاص في عمليات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بكل من مدينتي عموشة و أوريسيا.

ليتم إطلاق عمليات بحث وتحرّ واسعة مكنت من تحديد هويات أفراد المجموعة الإجرامية الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و28 سنة. وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم توقيفهم تباعا مع إجراء عمليات تفتيش لجميع مساكنهم. أسفرت في نهايتها عن حجز 57 قرص المخدرات الصلبة “‘كستازي” و197 كبسولة من المؤثرات العقلية بريغابالين 300 ملغ. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي فاق الــ 51 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي.

بعد استكمال إجراءات التحقيق أعدت الضبطية القضائية بأمن دائرة عموشة ملف جزائي ضد المشتبه فيهم. عن حيازة المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة ، قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة بمحكمة عين الكبيرة.

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