سطيف.. توقيف 5 أشخاص وحجز 4035 وحدة من المؤثرات العقلية

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل نهاية الأسبوع المنصرم من تفكيك شبكة تحترف ترويج المؤثرات العقلية. متكونة من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و40 سنة ببلدية مزلوق بالجنوب الغربي لولاية سطيف. مع حجز 4035 وحدة من المؤثرات العقلية وكمية من المخدرات الصلبة.

تعود تفاصيل القضية يوم تحصل فرقة البحث والتدخل على معلومات تفيد بتواجد شبكة تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات. بإقليم ولاية سطيف بالتعاون مع شخص يقيم بولاية مجاورة، وحسب ما أكد مصدر النهار أن فرقة الأبحاث والتحري. أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 36 سنة. فيما أكد نفس المصدر انه خلال أطوار التحقيق تمكن عناصر الضبطية من تحديد هوية شركائه الأربعة و توقيفهم تباعا.

بالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش منازل الموقوفين، حيث أسفرت العملية عن حجز 4035 وحدة من المؤثرات العقلية. متأتية عن طريق التهريب، 1.6 غرام من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، 4.8 غرام من عقار إكستازي. كمية من الكيف المعالج، سلاح أبيض محظور من الصنف السادس تمثل في صاعق كهربائي وسيف كبير الحجم.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف. عن جرم تكوين شبكة إجرامية منظمة مختصة في نقل وإخفاء وترويج مؤثرات عقلية محل تهريب. و المخدرات الصلبة، حيازة أسلحة بيضاء محظورة.