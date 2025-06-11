سطيف..توقيف 6 أشخاص متورطين في قضية نزع النقاب لمرأة واتهامها بالشعوذة بالعلمة

أوقفت مصالح الشرطة بالعلمة 6 أشخاص متورطين في قضية نزع النقاب لامراة مغتربة بمدينة العلمة ولاية سطيف، بعدما اتهموها بالشعوذة.

وتقدمت الضحية بشكوى ضد مجهول، بحر الأسبوع الفارط، ليأمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي في القضية، باشرت على إثره الفرقة المتخصصة في محاربة الجريمة الإلكترونية عملها للوصول إلى المشتبه فيهم بأدلة تثبت إقدامهم على هذا الفعل.

إذ انتشر الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى لاستنكار عام لهذا الفعل الذي بدا في الوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بامرأة ضبطت تمارس السحر والشعوذة، لكن الأمر انقلب فيما بعد، حين اكتشف الرأي العام أن المرأة متدينة ملتزمة لجأت إلى الجزائر منذ عشرات السنوات للعيش مع زوجها وتستقر في مدينة العلمة.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إقدام هؤلاء الأشخاص على نزع نقاب المرأة باندفاع غير مبرر واتهامها بالسحر والشعوذة.