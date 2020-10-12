سطيف: توقيف 6 أشخاص وحجز أزيد من 100 ألف وحدة مفرقعات

تمكن أمن سطيف مؤخرا وطوال أسبوع كامل من حجز 101220 وحدة من المفرقعات، الشماريخ والألعاب النارية موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

وأسفرت العمليات عن توقيف ستة أفراد تورطوا في حيازة، نقل أو حتى عرض للبيع تلك المواد المحظورة.

ويتعلق الأمر بعمليات شرطية مختلفة تمت بإقليم كل من مدينة العلمة، حمام السحنة وسطيف.

وجاءت بفضل الأنشطة الرقابية المشددة التي تفرضها مصالح أمن ولاية سطيف خلال هذه الفترة بالذات.

وسمحت في كل مرة لدى مراقبة العربات النفعية وحتى السياحية المشتبه بها، بحجز كميات معتبرة من المفرقعات، الشماريخ والألعاب النارية.

وأعدت مصالح أمن سطيف ملفات جزائية ضد المتورطين الـ06 ستة أحيلوا بموجبها أمام إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيها.