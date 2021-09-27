سطيف: توقيف 6 أشخاص وحجز 4 آلاف كبسولة دواء ممنوع

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط 6 أشخاص خطرين يحترفون ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة وسط سطيف.

وسمحت العملية بحجز ما يناهز الــ 4000 كبسولة من دواء بريغابالين، 20 غرام من الكوكايين.

العملية سمحت أيضا بحجز مبلغ مالي معتبر ناهز الــ 30 مليون سنتيم يفترض أن يكون من العائدات الاجرامية.

وأطر العملية أفراد فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف.

وجاءت إثر استغلال معلومات تفيد بتورط أشخاص ينحدرون من مدينة سطيف في مجال ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة. ليتم إطلاق أبحاث و تحريات موسعة أفضت وفق المعلومات المتحصل عليها إلى تحديد هوية ومكان نشاط بعض المشتبه فيهم.

وتمت مراقبتهم والتأكد من تورطهم في عمليات الترويج. حيث تم توقيفهم في حالة تلبس بحيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. وأخرى من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين وكذا مبلغ مالي هام يعد عائدات ترويج هذه السموم.

وأعدت الضبطية القضائية بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، أعدت ملفا جزائيا ضد المتورطين الستة.

ووجهت لهم تهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض الوضع للبيع، أحيلوا بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص.