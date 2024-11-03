سطيف: توقيف 7 أشخاص يروّجون المخدرات والمؤثرات العقلية

أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين ولمان التابعة لأمن ولاية سطيف بحر هذا الأسبوع. 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و37 سنة متورطين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما حجزت 5551 كبسولة من المؤثرات العقلية، 32.7 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين” 82.2 غرام من الكيف المعالج. بالإضافة كذلك إلى 15 قرصا من مخدر الإكستازي، مبلغ مالي قدره بـ 287.9 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

تفاصيل القضية تعود لمعلومات تحصل أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين ولمان. عن تواجد شبكة خطيرة تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة. ليتم إطلاق عمليات بحث وتحرٍ ميداني مكثفة توصلت في نهايتها إلى تحديد هوية أطراف الشبكة السبعة.

وبعد التنسيق مع النيابة المحلية، تم مباشرة عملية التوقيفات مع تفتيش مساكن المشتبه فيهم. حيث أسفرت العملية في نهايتها عن حجز 5551 كبسولة من المؤثرات العقلية، 32.7 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين” 82.2 غرام من الكيف المعالج. 15 قرص من مخدر الإكستازي، مبلغ مالي قدره بـ 287.9 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان. عن قضية حيازة وتخزين المخدرات والمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.