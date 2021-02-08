سطيف: توقيف 8 أشخاص وحجز 1 كلغ من المخدرات

تمكن أمن سطيف من شل نشاط عصابة تتشكل من 8 أفراد يحترفون ترويج المخدرات بمناطق مختلفة موجودة خارج النسيج العمراني.

وهذا على غرار منطقة مزلوق وحي فرماتو بسطيف، مع حجز كمية فاقت الواحد 1 كلغ من المخدرات.

وأطرت العملية عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وجاءت إثر استغلال معلومات، تفيد بإقدام مجموعة من الأشخاص على ترويج كمية من المخدرات على مختلف أحياء وبلديات سطيف.

ليتم إطلاق أبحاث وتحريات موسعة، مكنت من تحديد هوية أفراد هذه العصابة والمركبات التي يستعملونها في ترويج هذه السموم.

وتم تحديد مكان وجودهم، حيث ألقي القبض على 3 أشخاص كانوا على متن مركبة سياحية بمدخل بلدية مزلوق.

وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات قدرت بـ 300 غرام (كيف معالج) على شكل قطع متفاوتة الأحجام.

ومواصلة للتحريات، تم توقيف 3 أشخاص آخرين على مستوى حي “فرماتو” بمدينة سطيف وبحوزتهم 320 غرام.

وكذا شخصين اثنين بمدينة عين أرنات، وبحوزتهم ما يناهز الـ 385 غرام على شكل صفائح مجهزة للبيع.

لتقدر الكمية الإجمالية بأكثر من 1 كلغ، و مانية أشخاص تم توقيفهم لثبوت تورطهم في ترويج المخدرات.

وتم على الفور تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق معمق في ملابسات القضية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملفات جزائية ضد المتورطين الثمانية.

وهذا عن تهمة جنحة حيازة المخدرات لغرض الوضع للبيع، أحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.