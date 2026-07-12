سطيف.. توقيف 4 أشخاص متورطين في سرقة مسكن واسترجاع مصوغات بقيمة 700 مليون سنتيم

تمكن أفراد الأمن الحضري الأول بسطيف، من توقيف 4 أشخاص، متورطين في السرقة من داخل مسكن بأحد أحياء المدينة، مع استرجاع مصوغات من الذهب بقيمة 700 مليون سنتيم.

تفاصيل القضية تعود إلى تلقي عناصر الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول لشكوى من طرف سيدة بخصوص تعرض مسكنها للسرقة، حيث استولى الفاعلون على كمية من المعدن الأصفر (ذهب)، ليتم إطلاق أبحاث وتحريات ميدانية استغلت خلالها كافة القرائن المرفوعة من مسرح الجريمة والوسائل التقنية المتوفرة، ليتمكن المحققون من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم تباعا.

التحقيق المفتوح في القضية تحت إشراف النيابة المختصة بمحكمة سطيف بين تورط 04 أشخاص في القضية تتراوح أعمارهم بين 23 و 46 سنة أين تم توقيف المتورط الأول في ولاية ساحلية مجاورة ليتم بعدها توقيفهم تباعا وتفتيش مساكنهم بعد استصدار أذونات تفتيش من طرف النيابة المحلية، لتسفر العملية في نهايتها عن استرجاع كمية المصوغات المسروقة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تسليم المصوغات المسترجعة للضحية، وإنجاز ملفات جزائية ضد المتورطين، قدموا بموجبها أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف.